in foto: Foto di repertorio

Un'anziana ricoverata presso l'ospedale ‘Dono Svizzero' di Formia è morta. La donna è risultata positiva al nuovo coronavirus e conferme in questo senso arrivano anche dalla Regione Lazio. Questa mattina Fernando Magnifico, sindaco di Lenola, paese di residenza della paziente, ha pubblicato un post su Facebook in cui ha spiegato la situazione: la donna era ricoverata da una settimana e aveva diverse patologie pregresse. Sono in corso le interviste per stabilire contatti e link epidemiologico.

Il sindaco di Lenola: "Autorità stanno ricostruendo spostamenti e contatti della paziente"

Queste le parole del sindaco di Lenola: "La raccomandazione che faccio con forza a tutti i concittadini è quella di rispettare scrupolosamente le disposizioni delle autorità sanitarie, del governo e della Regione, di uscire il meno possibile, aiutando la Asl a fare le dovute indagini e cercando di limitare le possibilità di contagio. Poiché le indagini per provare a ricostruire l'intera rete dei suoi legami al momento non sono ancora concluse, chiedo a tutti voi la massima collaborazione. Ciò che abbiamo più a cuore è la vostra sicurezza: questo è il momento in cui ciascuno di noi deve darei il proprio contributo. Le prossime ore saranno decisive. Le autorità preposte stanno ripercorrendo anche gli spostamenti e i contatti dei familiari. Ho personalmente chiesto di effettuare immediatamente, ai parenti della donna, i tamponi preventivi, ma in assenza di sintomi l'autorità sanitaria mi ha comunicato che non è possibile effettuarli. In ogni caso, sono certo che i cittadini del nostro borgo sapranno rispettare le indicazioni che stiamo dando, nell'esclusivo interesse della loro salute".