in foto: La Presse

"Le condizioni di salute della coppia di turisti cinesi risultati positivi al nuovo coronavirus CoVid-19 sono in continuo e progressivo miglioramento" si legge nel bollettino diramato dall'Istituto Nazionale di Malattie Infettive. Buone notizie per i due pazienti provenienti dalla città cinese di Wuhan, epicentro dell'epidemia, ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Lazzaro Spallanzani. "I due giovani italiani, ossia il ricercatore emiliano proveniente dalla Cecchignola e il diciassettenne Niccolò continuano ad essere in ottime condizioni di salute e di umore" assicura la nota. L'ospedale fa sapere che "sono 68 i pazienti ad oggi sottoposti ai test pazienti. Di questi, 62, risultati negativi, sono stati dimessi, mentre sono 6 i pazienti sono tutt'ora ricoverati. Tre sono i casi confermati di CoVid- 19 (la coppia cinese ed il giovane proveniente dalla Cecchignola), mentre sono tre pazienti che rimangono ricoverati per altri motivi.

Niccolò rientrato da Wuhan negativo al Coronavirus

Niccolò si trova attualmente in osservazione all'ospedale Spallanzani, risultato negativo sia al primo che al secondo test per la ricerca del CoVid-19. Dall'istituto di Malattie Infettive fanno sapere che le sue condizioni di salute e di umore sono ottime e comunica con famiglia e amici con tablet e cellulare. Il diciassettenne studente di Grado, è tornato dalla Cina il 15 febbraio scorso, atterrato con un volo dell'Aeronautica Militare a Pratica di Mare. La sua partenza infatti, prevista inizialmente insieme ai 56 connazionali rientrati con il volo speciale del ministero della Difesa e in quarantena alla Cecchignola, è stata rimandata a causa della febbre. Trascorsi alcuni giorni, dall'Italia è partito un aereo solo per lui.