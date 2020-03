in foto: Coronavirus

Sono state raddoppiate le postazioni del numero verde 800 118 800 dedicato al COVID-19. Lo ha annunciato la Regione Lazio su Facebook: evidentemente in questi giorni di allerta e con tutta Italia in quarantena sono aumentate le chiamate al centralino, e gli operatori non ce la fanno più a stare dietro a tutte le telefonate. E così le postazioni sono state raddoppiate, in modo da garantire ai cittadini il servizio. Oltre alle postazioni del numero verde, sono in aumento anche i posti nelle terapie intensive degli ospedali in modo da far fronte all'allerta nel caso tra una settimana dovesse verificarsi il picco di contagi. Secondo i dati diramati ieri dalla Regione Lazio, attualmente sono 191 le persone affette da COVID-19 nel Lazio, 99 di queste sono ricoverate allo Spallanzani.

In un'intervista rilasciata a Buongiorno Regione Lazio l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'amato ha spiegato che il picco di casi nella regione potrebbe arrivare tra una settimana. "Abbiamo iniziato la settimana con 102 positivi al Covid 19 per cui c’è stato un incremento progressivo fino ai 200 casi di ieri e ci aspettiamo ulteriormente un aumento nella giornata di oggi – ha spiegato – Non parlerei ancora di picco perché i nostri tecnici e i nostri scienziati ci dicono che avverrà ancora più in là e ci vorrà almeno un’altra settimana. Raggiungere i numeri della Lombardia? Pensiamo di no, ma ci stiamo attrezzando lo stesso soprattutto col potenziamento della rete ospedaliera e delle terapie intensive. Ad oggi sono 400 i posti dedicati alle malattie infettive e 169 i posti di terapia intensiva dedicata al Covid 19 che si vanno ad aggiungere ai 570 posti di terapia intensiva ordinaria".