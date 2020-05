Il trend della crescita dei contagi da Covid-19 a Roma e nel Lazio è in stabile discesa, anche oggi – domenica 24 maggio – allo 0,2%. Lo rende noto l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio al termine del quotidiano vertice con i responsabili di Asl e strutture ospedaliere coinvolte nella gestione dell'emergenza. In tutta e cinque le province del Lazio sono 20 i nuovi casi di contagi da coronavirus, la maggior parte dei quali concentrati a Roma e provincia. Nella capitale sono 9 i nuovi casi positivi, 8 invece in provincia. Zero contagi a Viterbo e Frosinone, due nuovi casi a Latina e uno a Rieti. Ieri erano stati 18 i nuovi casi. Cinque in nuovi decessi.

Coronavirus i dati di oggi Asl per Asl

Asl Roma 1 – 2 nuovi casi positivi. 30 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 4 nuovi casi positivi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 18 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – 5 nuovi casi positivi. 19 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 3 nuovi casi positivi. 4 decessi: 3 donne di 86, 83 e 48 anni e un uomo di 91 anni, tutti con patologie pregresse. 42 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – 2 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 88 anni con precedenti patologie. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;