Coronavirus Lazio: su 11 nuovi contagi, 10 sono a Roma città

Il bollettino della Regione Lazio di oggi, giovedì 5 giugno, registra 11 nuovi positivi, dei quali 10 a Roma città. Nella Asl di Latina è emerso un nuovo caso, mentre in quella di Rieti, Frosinone e Viterbo non ci sono contagi. D’Amato: “Mantenere alta l’attenzione per proteggere Roma e il Lazio”.