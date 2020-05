Salgono a 50 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi nel Lazio. Venerdì 15 maggio il numero più basso dall'inizio del lockdown: 18 positivi. Un trend che da qualche settimana è stato in continua diminuzione. Da ieri però i casi sono tornati a crescere anche se di poco: il 16 maggio i positivi sono diventati 32, oggi 50. Secondo quanto riportato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'amato, 18 di questi sono legati a un cluster di familiari posti in isolamento nella Asl Roma 1 a causa della partecipazione a un funerale. "Dobbiamo porre molta attenzione nei comportamenti individuali soprattutto con parenti ed amici e agire sempre pensando di avere di fronte potenziali positivi", dichiara Alessio D'Amato. Con l'inizio della Fase 2, migliaia di persone si sono riversate per strada: le misure di contenimento sono state allentate, e lo saranno ancora di più a partire da domani, lunedì 18 maggio, giorno in cui riapriranno quasi tutte le attività commerciali.

Coronavirus Lazio, guarita una signora di 104 anni

"Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 156 unità oltre il triplo dei nuovi casi", continua D'Amato. Tra le persone negativizzate al coronavirus, anche una signora di 104 anni ricoverata all'Istituto Santa Lucia di Rieti. Sei le persone morte a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore, mentre è aumentato il numero di guariti, arrivati a 2.914 totali. All'ospedale Bambin Gesù, invece, sono ricoverati ancora quattro bambini, tutti in buone condizioni generali. Dallo scorso lunedì è cominciata l'indagine epidemiologica nel Lazio: la Regione ha autorizzato 300mila test sierologici su operatori sanitari e forze dell'ordine. Quello che le autorità si aspettano è un tasso di circolazione del virus nella popolazione pari più o meno al 3%.