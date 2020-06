Coronavirus Lazio: oggi 27 nuovi casi, tutti a Roma e provincia

Oggi sono stati diagnosticati nel Lazio 27 nuovi casi di coronavirus, di cui ben 22 riferibili al cluster del San Raffaele. Non sono stati rilevati nuovi contagi nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. In queste province, inoltre, non si registrano nuovi decessi.