in foto: Coronavirus nel Lazio

Nel Lazio oggi, venerdì 26 giugno, sono stati diagnosticati 13 nuovi contagi da coronavirus ed è stato registrato un morto. Dalle province non arriva nessun nuovo caso positivo, mentre a Roma città ne sono stati conteggiati 5, di cui 3 casi sono cittadini del Bangladesh e due di loro sono entrati in Italia con un volo proveniente da Dacca. La Asl Roma 6 segnala in totale 5 nuovi casi di cui 3 arrivano da Anzio. Si tratta di casi scollegati tra loro e di questi una signora di rientro da Londra è risultata positiva alla preospedalizzazione. Per quanto riguarda i guariti, nelle ultime 24 ore sono stati 58 e complessivamente nel Lazio sono arrivati a 6.412, quasi otto volte il numero degli attuali positivi.

L'andamento del contagio nel Lazio

I dati aggiornati a ieri, 25 giugno: sono 862 gli attuali casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio. I pazienti in isolamento domiciliare sono 669 , 181 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 12 sono ricoverati in terapia intensiva. 835 sono i pazienti deceduti e in totale sono stati esaminati 8051 casi.

Ieri l'assessore D'Amato ha ricordato che nel Lazio il 25 per cento dei casi totali deriva da un'attività di screening: "Su 8.051 casi totali, 2.082 sono relativi a screening, mentre i restanti 5.969 casi dal sospetto diagnostico. Questa proporzione pari al 25% è tra le più alte a livello nazionale a dimostrazione di una attenzione spasmodica all'attivita' di tracciamento e di contact tracing eseguita dai nostri operatori. Il Modello delle ‘Tre T' – testare, tracciare e trattare utilizzando le due leve dei test sierologici e successivamente dei tamponi, sta dimostrando la capacita' di scovare i positivi asintomatici che e' la vera sfida in questa fase per evitare la ripresa del virus".