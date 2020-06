in foto: Coronavirus nel Lazio

In tutto il Lazio oggi, 2 giugno, sono stati registrati solo 5 nuovi casi di Covid-19, tre nelle asl della città di Roma e 2 in provincia di Frosinone. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 50 e quindi il totale complessivo cresce fino a quota 4.155. I decessi sono stati 2. "Manteniamo alto il livello di attenzione in vista delle riaperture del 3 giugno. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine. Prosegue l’attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il ‘contact tracing’ con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti", ha commentato l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. Sono 2847 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. Di questi 2211 sono in isolamento domiciliare, 580 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 56 sono ricoverati in terapia intensiva.

"Oggi nel Lazio solo 5 nuovi casi positivi al Covid. Dato più basso dall'inizio del lockdown. Non ci ha regalato niente nessuno, le misure di contenimento hanno funzionato. Grazie all'impegno di tutti. Da domani si volta pagina ma teniamo alta la guardia. Rispettiamo le regole e insieme riaccendiamo l'economia, per riprendere la vita, i consumi e la produzione. Abbiamo superato una fase: prepariamoci a combattere per vincerne un’altra", ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

La situazione nelle Asl e negli ospedali

Asl Roma 1 – 3 nuovi casi positivi

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Latina – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.