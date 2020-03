in foto: Gaetano Del Greco

Gaetano Del Greco è una delle vittime del coronavirus, morto all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Brigadiere capo in pensione della Guardia di Finanza, è deceduto ieri a sessantatré anni, a seguito di una grave crisi respiratoria. Ricoverato nel prestigioso centro di Malattie Infettive, dove da settimane sono al lavoro medici e infermieri per assistere i pazienti contagiati, le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate nel giro di pochi giorni, dopo aver manifestato i sintomi della malattia ed essere risultato positivo ai test. La famiglia e i suoi ultimi contatti si trovano in isolamento domiciliare come da prassi, in attesa che si manifestino eventuali sintomi della malattia. La salma è stata trasferita in obitorio e sarà sottoposta ad autopsia prima della sepoltura che avverrà, come stabilito da decreto del governo per limitare i contagi, direttamente al cimitero, senza la celebrazione dei funerali.

Morto Gaetano Del Greco positivo al coronavirus

Gaetano, originario di Rocca D'Evandro, piccolo centro del Casertano, viveva a Cassino ed è la prima vittima del coronavirus in città. Lascia due figlie e sua moglie, con la quale condivideva la passione per il Tango argentino. Tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia per la sua improvvisa scomparsa, da parenti, amici, conoscenti e compagni di ballo. Chi gli voleva bene lo ricorda come "una persona dall'animo nobile e giovane". Tra i messaggi comparsi sulla sua bacheca Facebook, toccante quello della nipote Annalisa: "Ciao zio Gaetano, non posso credere che questo maledetto virus ti abbia portato via così… avevi ancora tantissimo amore da dare".