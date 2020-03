in foto: L’assessore regionale Alessio D’Amato

"Bisogna rallentare il contagio, sarà importante la prossima settimana per evitare che si propaghi al resto del Paese". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, prima dell'inizio della seduta odierna del consiglio regionale straordinario sulla situazione dell'epidemia da coronavirus. "Il sistema sanitario e del Lazio sta rispondendo in maniera molto adeguata. È importante non recarsi al Pronto soccorso se non si hanno situazioni di emergenza ma utilizzare l'800118800, dove risponderanno dei medici che daranno tutte le indicazioni necessarie per gestire le eventuali informazioni", ha aggiunto D'Amato.

Nel Lazio, ha spiegato l'assessore, ci sono 590 posti di terapia intensiva e la Regione è pronta ad aggiungere altri 173 posti per le malattie infettive. Verranno raddoppiati i posti dell'Istituto Spallanzani "e il resto della rete dovrà supportare questo sforzo importante. Nel Lazio non ci sono focolai autoctoni ma ci dobbiamo attrezzare a ogni evoluzione del virus", ha concluso D'Amato.

Positiva paziente del Campus bio-medico e anziano del Frusinate

Stando a quanto si apprende, una paziente del Campus Bio-medico è risultata positiva al coronavirus e ieri, alle 19,30, è stata trasferita all'ospedale Lazzaro Spallanzani. Risulta che una parente della paziente è dipendente presso il Campus. "A scopo prudenziale anche questa persona è già stata sottoposta a tampone faringeo insieme ai colleghi che sono entrati a contatto con lei. I tamponi sono stati inviati all'ospedale Lazzaro Spallanzani" e i risultati sono attesi oggi pomeriggio. Per ora l'Istituto Spallanzani non ha confermato.

Secondo quanto riporta l'Agi un anziano ricoverato in una struttura riabilitativa del Frusinate è risultato positivo al tampone. Da qualche giorno manifestava difficoltà respiratorie. Attivata la procedura d'emergenza, è stato poi trasferito allo Spallanzani. L'uomo proveniva dal Molise. Se i due casi venissero confermati, i contagi nel Lazio salirebbero a quota 24 (compresi i tre guariti).