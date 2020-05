in foto: Coronavirus nel Lazio

Sono 28 i nuovi casi di coronavirus riportati nel bollettino di oggi, 20 maggio 2020, diffuso dalla Regione Lazio. Di questi, 16 contagi arrivano dalle tre asl romane, Asl Roma 1, Asl Roma 2 e Asl Roma 3. Continuano a rimanere molto bassi i nuovi casi registrati nelle province all'infuori di Roma: 4 casi in totale, con nessun caso a Frosinone e Rieti, un caso a Viterbo e tre a Latina. Al Covid Center di Palidoro dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù restano ricoverati tre piccoli pazienti affetti da Covid-19. Le loro condizioni di salute, comunque, sono buone.

Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 21 unità, portando il numero totale a 3100. I decessi sono stati 7. "Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. A questa mattina sono stati fatti 19.414 test sierologici, la presenza di IgG è stata riscontrata in 422, pari al 2,17% in linea con quanto ci attendevamo. Di questi 422 sono risultati positivi al tampone drive-in in 9 ed erano soggetti asintomatici quindi stiamo parlando dei casi più complicati da individuare", ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I nuovi casi nel Lazio asl per asl

Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi.

Asl Roma 2: 8 nuovi casi positivi.

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo.

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo.

Asl Roma 5: 4 nuovi casi positivi.

Asl Roma 6: 3 nuovo caso positivo.

Asl Frosinone: non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl Latina: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl Rieti: non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.