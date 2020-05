Sono 11 i nuovi contagi registrati nel Lazio, con un trend allo 0,1%. Roma città ne conta solo 5 nelle ultime 24 ore. Si tratta per quanto riguarda la Capitale, del dato più basso rilevato da inizio emergenza. I guariti sono 53 in tutto 3483, mentre i decessi 8. Sono stati effettuati circa 243mila tamponi. Questo il bollettino della Regione Lazio di oggi, mercoledì 27 maggio, al termine del quotidiano confronto tra assessorato alla Sanità, Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed ospedale pediatrico Bambino Gesù per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Nel dettaglio, non si registrano nuovi casi in ben sei Asl: Roma3, Roma4, Roma5, Latina, Rieti e Viterbo. Dal Nuovo Ospedale dei Castelli, nella Asl Roma 6, è stato dimesso l'ultimo paziente dalla terapia intensiva. "La strategia integrata tra i test sierologici e i tamponi si sta dimostrando efficacie nella conoscenza dei contatti e nell'individuazione degli asintomatici, com'è accaduto con un medico di Medicina generale in provincia di Frosinone" così ha commentato i dati Alessio D'Amato.

I dati sul coronavirus nel Lazio

Sono 3488 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Tra questi, 2361 sono in isolamento domiciliare, 1062 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, mentre 65 sono ricoverati in terapia intensiva. 701 sono i pazienti deceduti e 3483 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7672 casi.

Gli aggiornamenti sui contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 2 nuovi casi positivi;

Asl Roma 2: 3 nuovi casi positivi, un decesso;

Asl Roma 3: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 6: 3 nuovi casi positivi. 1 decesso;

Asl di Frosinone: 3 nuovi casi positivi, nessun morto;

Asl di Latina: Non si registrano nuovi casi positivi né decessi;

Asl di Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi né decessi;

Asl di Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi, né morti.