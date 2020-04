Sono 79 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio, tra i quali 65 positivi tra Roma e provincia. Sono invece 51 i guariti nel territorio della Regione nelle ultime 24 ore e 5 i decessi. Questi i dati di giovedì 23 aprile, al termine del quotidiano incontro in videoconferenza tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. "Per il quinto giorno consecutivo i casi registrati si mantengono al di sotto dei 100, con un trend all'1,3%" commenta D'Amato. Effettuati 111mila tamponi. Proseguono i controlli nellle case di riposo e strutture per anziani del territorio. Oggi nelle Asl di Latina, Viterbo e Rieti non si registrano decessi.

Il totale di contagi, morti e guariti nel Lazio

Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 6.054, l'ammontare dei decessi si attesta su 375, mentre quello dei guariti è di 1.193 persone. Sono attualmente positive 4.486 persone, tra queste 1.385 sono ricoverate in ospedale non in terapia intensiva e 186 in terapia intensiva. 2.915 le persone che si trovano invece in isolamento domiciliare.

Gli aggiornamenti nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 20 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 16 nuovi casi positivi. 14 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Una casa di riposo attenzionata. Si sta eseguendo l’indagine epidemiologica al Cem;

Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 87 anni, una donna di 82 anni e un uomo di 86 anni. 92 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 5: 5 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 6: 13 nuovi casi positivi. 48 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo i trasferimenti dalla Rsa San Raffaele di Rocca di Papa: già trasferiti 81 pazienti in altre strutture ospedaliere e 8 pazienti alla Rsa di Genzano. Trasferiti anche 17 pazienti dalla Rsa San Raffaele di Montecompatri in altre strutture. Eseguita sanificazione a Villa delle Querce. La struttura San Raffaele di Rocca di Papa è stata diffidata dalla Regione Lazio: i documenti sono stati trasmessi in procura;

Asl Viterbo: 2 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 61 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti alla Rsa di Nepi sono tutti negativi. Eseguita la sanificazione all'ospedale di Tarquinia;

Asl Latina: 3 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 5 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Rieti: 2 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 8 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Frosinone: 7 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 84 anni e un uomo di 73 anni. 16 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.