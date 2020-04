in foto: (La Presse)

Sono 78 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio di venerdì 24 aprile, con un trend all'1,3%. Tra questi 65 casi positivi sono di Roma e provincia, mentre 40 nella sola Capitale. I guariti nelle ultime 24 ore sono 63, mentre 9 i decessi. Effettuati oltre 114mila tamponi. Questi i dati emersi dalla consueta task force tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Continuano i controlli all'interno delle strutture per anziani del territorio. In tre Asl, quella di Latina, Rieti e Viterbo, non si registrano decessi, mentre in quella di Frosinone nessun nuovo caso positivo.

Gli aggiornamenti nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 10 nuovi casi positivi. 35 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attenzionata una comunità religiosa dove si stanno eseguendo i tamponi;

Asl Roma 2: 19 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 79 anni con precedenti patologie. 2 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 3: 11 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 82 anni e una donna di 42 anni. 23 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 3 decessi. 208 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Disposto da parte della Asl un audit alla RSA Bellosguardo per la verifica delle procedure adottate. Le Usca-r sono a lavoro in 6 strutture di riposo dei comuni di Ladispoli, Civitavecchia, Tolfa e Santa Marinella.

Asl Roma 5: 6 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 77 anni con precedenti patologie. 5 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 64,5% degli operatori sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le Usca-r sono a lavoro nel Comune di Monterotondo;

Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni con precedenti patologie. 55 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Su 600 operatori sanitari sottoposti a sorveglianza sanitaria solo 10 positivi. Proseguono gli audit sulle strutture per anziani Villa delle Querce e sulle Rsa San Raffaele di Rocca di Papa e San Raffaele di Montecompatri;

Asl Frosinone: Nessun nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 91 anni con precedenti patologie. 31 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti alla Rsa di Alatri sono risultati tutti negativi;

Asl Latina: 11 nuovi casi positivi di cui 9 riferibili alla Rsa San Michele di Aprilia: tutti trasferiti all’Ospedale Goretti di Latina, avviata indagine epidemiologica e tamponi. Nessun decesso. 198 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Rieti: 1 nuovo caso positivo. Nessun decesso. 8 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 79% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria;

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Nessun decesso. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Oggi si concludono le ulteriori misure restrittive al Comune di Celleno. All’Ospedale di Tarquinia si stanno eseguendo i tamponi sul personale, i risultati attualmente pervenuti sono tutti negativi.