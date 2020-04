in foto: Coronavirus nel Lazio

I nuovi casi di coronavirus nel Lazio sono oggi, 28 aprile, 75. Continua l'andamento dei nuovi contagi sotto i 100 casi giornalieri e con un aumento oggi dell'1,1 per cento rispetto a ieri. Nella Asl Roma 1 attenzione sempre alta all'Ateneo Salesiano (sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti), ma oggi a preoccupare sono i decessi, che sono 17, in aumento rispetto a ieri, e molti provenienti dalle Rsa del territorio della Asl Roma 6 e nello specifico dai Castelli Romani. Tre erano anziani ospiti del San Raffaele di Rocca di Papa, uno del san Raffaele di Montecompatri, tre di villa Nina a Marino, uno da Villa dei Pini di Anzio (sul litorale) e uno da villa delle Querce di Nemi. I guariti nelle ultime 24 ore, informa l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato nel consueto bollettino, sono 58 per un totale di 1.491, mentre i tamponi totali sono circa 130 mila. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 100 tamponi provenienti dalla Val d’Aosta al COVID Center del Campus Bio-Medico.

I dati nel Lazio asl per asl

Asl Roma 1 : 26 nuovi casi positivi di cui 20 fanno riferimento al cluster dell’Ateneo Salesiano.

Asl Roma 2 – 17 nuovi casi positivi.

Asl Roma 3 – 4 nuovi casi positivi. Tre sono i decessi: una donna di 78 anni, una donna di 90 anni, una donna di 78 anni.

Asl Roma 4 – 3 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 55 anni oncologico.

Asl Roma 5 – 4 nuovi casi positivi.

Asl Roma 6 – 13 nuovi casi positivi. 9 decessi: 5 donne di 76, 88, 92, 88 e 87 anni e 4 uomini di 90, 74, 83, 76 anni

Asl di Latina – 3 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 72 anni con gravi patologie pregresse.

Asl di Frosinone – 3 nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Viterbo – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi.

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 2 decessi: 2 uomini di 93 e di 95 anni.