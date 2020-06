in foto: Foto di repertorio

Sono 28 i nuovi contagi di coronavirus di cui 24 riconducibili al focolaio Irccs San Raffaele Pisana, diventata zona rossa. Dei restanti quattro, uno proviene dalla Asl Roma 1, uno dalla Asl Roma4 uno dalla Asl di Frosinone e uno da quella di Latina. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 37, per un totale di 4346, 4 i decessi, in tutto 758. Questi i dati emersi nel bollettino della Regione Lazio di oggi, sabato 6 giugno, al termine del consueto confronto tra assessorato regionale alla Sanità, direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. "Questo focolaio non ci voleva, ma siamo intervenuti tempestivamente per contenerlo – spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, riferendosi alla Pisana – la struttura è stata posta in isolamento". E ha aggiunto: "Bisogna mantenere alta l'attenzione". Venti pazienti sono già stati trasferiti e sono stati eseguiti 300 tamponi.

I dati sui contagi nel Lazio

Sono 2697 attualmente i casi positivi nella Regione Lazio, di cui 2171 si trovano in isolamento domiciliare, 477 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 49 sono ricoverati in terapia intensiva. In totale sono stati esaminati 7801 casi.

Gli aggiornamenti sui contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 1 nuovo caso positivo;

Asl Roma 2: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 3: 24 nuovi casi accertati riferibili al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana, dov'è in corso un'indagine epidemiologica. In tutto sono 31 i contagi, dei quali un morto con varie patologie pregresse risultato positivo a tampone. Struttura isolata e test a tutti con l’affiancamento da parte della Asl. Sul posto sei unità operative e i servizi della Asl Roma, 3 che ha affiancato la direzione sanitaria del centro;

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo;

Asl Roma 5: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 6: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl di Frosinone: 1 nuovo caso positivo, nessun decesso;

Asl di Latina: 1 nuovo caso positivo, nessun decesso;

Asl di Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi;

Asl di Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi.

Gli attuali ricoveri negli ospedali di Roma

Policlinico Umberto I: 36 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata: 9 pazienti ricoverati, di cui 0 in terapia intensiva;

Policlinico Gemelli: 52 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva;

Policlinico Campus Biomedico: 8 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 5 in terapia intensiva;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: dimessi ieri i 2 bambini ricoverati al Centro di Palidoro. Stamattina ricoverati altri 2 pazienti positivi.