Sono 22 i casi positivi al coronavirus riscontrati oggi nel Lazio. Lo ha comunicato la Regione, precisando che si tratta del numero più basso da inizio pandemia, oggi al 0,3%. Quattro le persone decedute, zero nella città di Roma. E mentre continuano i test sierologici a tappeto per operatori sanitari e forze dell'ordine, proseguono anche le verifiche nelle Rsa, le strutture più attenzionate nell'emergenza. Sono 693 le ispezioni effettuate finora. Aumentano le persone guarite dal Covid-19, 2.334 in tutto. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù è stato dimesso un bambino guarito e sono stati ricoverati due pazienti positivi. In tutto nella struttura vi sono dieci bambini e due mamme, tutti in buone condizioni generali.

"Con il Presidente Nicola Zingaretti questa mattina siamo stati ad Albano dove da questa mattina è attivo il primo modulo da 12 posti letto della RSA pubblica – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Una struttura molto importante che a regime avrà 50 posti letto. Una visita in una giornata simbolica perché è la Giornata Internazionale dell’Infermiere, una categoria professionale che si sta spendendo molto per il contrasto alla pandemia".

"Mi permetto di dire che la proposta di togliere l’Iva dalle mascherine vendute in farmacia è una proposta buona e giusta e che andrebbe accolta in quanto è bizzarro pensare di mettere un'aliquota pari a qualsiasi bene di consumo su uno strumento indispensabile per la protezione e la prevenzione". Lo ha dichiarato l'assessore D'Amato, commentando la proposta di togliere l'Iva alle mascherine. Secondo quanto stabilito dal Governo, il prezzo non può eccedere i 50 centesimi. Ma non tutte le farmacie lo rispettano.