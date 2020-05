in foto: (La Presse)

Sono 20 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio, di cui 10 a Roma città. Sono invece 48 i guariti per un totale di 3079 e 12 i morti. I tamponi effettuati sono circa 215mila. Sono i dati emersi dalla consueta riunione tra l'assessorato alla Sanità, i direttori delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, sugli aggiornamenti per l'emergenza coronavirus. In quattro Asl, la Roma 2, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, non si registrano casi positivi nelle ultime 24 ore. Buone notizie anche dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, dove un paziente guarito è stato dimesso, mentre restano ricoverati 3 bimbi.

Gli aggiornamenti sui contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi;

Asl Roma 2: non si registrano nuovi casi positivi. Due morti: un uomo di 95 anni e una donna di 89 anni, entrambi provenienti dalla Rsa San Raffaele di Rocca di Papa con gravi patologie pregresse;

Asl Roma 3: 3 nuovi casi positivi. Due morti: un uomo di 82 anni e una donna di 94 anni, entrambi con patologie pregresse;

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo;

Asl Roma 5: 4 nuovi casi positivi. Morto un uomo di 84 anni con patologie precedenti;

Asl Roma 6: 5 nuovi casi positivi. Tre morti: tre donne di 81, 81 proveniente dalla Rsa San Raffaele di Montecompatri e 96 anni proveniente dalla Rsa San Raffaele di Rocca di Papa, tutte con precedenti patologie;

Asl Frosinone: non si registrano nuovi casi positivi né decessi;

Asl Latina: Non si registrano nuovi casi positivi né morti;

Asl Rieti: non si registrano nuovi casi positivi né decessi;

Asl Viterbo: non si registrano nuovi casi positivi né decessi.