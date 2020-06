in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Sono 16 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio.Tra questi, 11 sono riconducibili a Roma città, 6 dei 9 registrati nella Asl Roma 3, appartengono al cluster dell'Irccs San Raffaele Pisana, dov'è in corso un'indagine epidemiologica e dove al momento i tamponi positivi sono 41, un paziente con diverse patologie pregresse è deceduto. Nelle Asl delle altre province non ci sono nuovi contagi. Questi i dati diffusi nel bollettino della Regione Lazio di oggi, lunedì 8 giugno, al termine della consueta task force tra assessorato alla Sanità, direttori generali, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus.

Gli aggiornamenti sui contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 2: 2 nuovi casi positivi;

Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi, di cui 6 riferibili all’IRCCS San Raffaele Pisana (41 totali ad oggi);

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo;

Asl Roma 5: 2 nuovi casi positivi;

Asl Roma 6: 2 nuovi casi positivi;

Asl di Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi;

Asl di Latina: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi;

Asl di Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi;

Asl di Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi.

I ricoveri negli ospedali di Roma

Policlinico Umberto I: 37 pazienti ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata: 12 pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva;

Policlinico Gemelli: 57 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus, di cui 8 in terapia intensiva;

Policlinico Campus Biomedico: 7 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico, di cui 5 in terapia intensiva;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 3 pazienti ricoverati al Covid Center di Palidoro, tutti in buone e stabili condizioni.