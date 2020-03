"Sindaci del Lazio, evitate assembramenti nei luoghi pubblici del vostro territorio di competenza, usiamo la testa" è l'appello ai primi cittadini del vicepresidente della Giunta regionale Daniele Leodori. Una richiesta diretta rivolta agli amministratori, perché prendano piena coscienza della situazione emergenziale che sta fronteggiando l'Italia, assicurandosi che i propri concittadini seguano le regole richieste dal governo come indicato nel nuovo decreto firmato stanotte dal premier Conte per contenere i contagi da coronavirus.

Coronavirus, controlli per chi arriva nel Lazio dalle zone rosse

La Regione, in una nuova ordinanza del presidente Nicola Zingaretti, ha comunicato che verranno svolti dei controlli per chi arriva nel Lazio dalle zone rosse. Un'ordinanza che impone a tutte le persone che hanno fatto o stanno facendo ingresso nella regione da tali aree di comunicarlo al numero verde 800118800. che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale o il pediatra. L'ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e l'obbligo di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza. Inoltre sono sospese le attività di piscine, palestre e centri benessere".