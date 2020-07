in foto: La mappa dei contagi a Roma

Il Seresmi, Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive, ha pubblicato la consueta mappa (con dati aggiornati al 29 giugno) che descrive l'andamento dei contagi in tutti i comuni del Lazio e, nello specifico, in tutti i quartieri di Roma. "Le mappe presentate descrivono l’incidenza cumulativa e la prevalenza giornaliera di casi COVID-19 notificati al SERESMI (x 10,000 residenti) rappresentando le stime in valori crescenti secondo gradazione di colore. Le mappe consentono di identificare se in un’area geografica è presente un maggior o minor numero di casi in rapporto alla popolazione residente", si legge sul sito del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio. "Nel caso di un’area geografica piccola (comune o zona urbanistica con pochi abitanti) la lettura delle mappe può essere distorta a causa del piccolo numero di casi osservati", avverte il Seresmi. In effetti, per esempio, nella mappa il tasso di incidenza dei contagi è altissimo a Villa Pamphili e al Foro Italico, ma solamente perché entrambe le zone sono scarsamente popolate e quindi anche 9 casi possono far alzare di molto questo indice. In termini assoluti i quartieri di Roma (nell'elenco in basso sono menzionati solo quelli all'interno del Grande Raccordo Anulare) con più contagi sono Val Melaina, 89 casi registrati, e Garbatella, 73 casi.

I casi di Covid-19 a Roma quartiere per quartiere

Roma sud e sud est

Appia Antica nord 1

Appia Pignatelli 4

Quarto Miglio 20

Tuscolano sud 42

Tuscolano nord 20

Tor Fiscale 0

Appio Claudio 29

Lucrezia Romana 3

Quadraro 25

Centocelle direzionale 0

Don Bosco 65

Torre Spaccata 19

Appio 46

Latino 17

Osteria del Curato 28

Torre Maura 29

Omo 25

La Rustica 21

Tor Sapienza 8

Tor Tre Teste 15

Centocelle 69

Alessandrina 29

Casilino 13

Gordiani 53

Torpignattara 44

Casal Bertone 13

Casal Bruciato 23

San Basilio 18

Tor Cervara 1

Tiburtino sud 21

Casal De Pazzi 22

Tiburtino nord 24

Pietralata 12

Roma nord e nord est

Montesacro 13

Montesacro Alto 19

Aeroporto dell'Urbe 2

Grottarossa Est 0

Fidene 11

Conca d'Oro 15

Val Melaina 89

Serpentara 24

Casal Boccone 12

Tufello 12

Roma nord e nord Ovest

Val Cannuta 23

Aurelio nord 18

Aurelio sud 31

Eroi 16

Medaglie d'oro 40

Pineto 2

Villa Pamphili 9

Primavalle 61

Fogaccia 41

Foro Italico 9

Della Vittoria 37

Prati 21

Flaminio 23

Farnesina 32

Santa Maria della Pietà 35

Ottavia 26

Villaggio Olimpico 1

Trionfale 22

Acquatraversa 8

Tomba di Nerone 37

Grottarossa est 0

Grottarossa ovest 4

Tor di Quinto 18

Roma sud e sud ovest

Pisana 16

Buon Pastore 43

Gianicolense 46

Marconi 23

Magliana 8

Corviale 10

Trullo 26

Tor di Valle 0

Torrino 36

Eur 9

Colli Portuensi 61

Portuense 26

Pian Due Torri 30

Ostiense 2

Garbatella 73

Valco San Paolo 7

Navigatori 5

Tormarancia 29

Tre Fontane 4

Grotta Perfetta 16

Cecchignola 17

Laurentino 28

Villaggio Giuliano 14

Roma centro

Parioli 26

Centro storico 53

Trastevere 9

Testaccio 7

Villa Borghese 2

Esquilino 48

San Lorenzo 7

Salario 37

Nomentano 56

Aventino 12

Zona Archeologica 1

Celio 4

Verano 0

Trieste 67

XX Settembre 13