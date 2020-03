Cinque agenti del commissariato di Spinaceto sono stati posti in sorveglianza sanitaria attiva domiciliare. Lo ha confermato poco fa l'ospedale di Roma Lazzaro Spallanzani. La misura si è resa necessaria dopo che un agente è risultato positivo al coronavirus. "Da ieri sono in sorveglianza attiva domiciliare 5 agenti del commissariato di Spinaceto – ha dichiarato l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato – Sono tutti asintomatici ma dovranno completare il percorso di isolamento domiciliare sotto la sorveglianza della Asl competente e in accordo con il dirigente dell'ufficio sanitario provinciale della Questura di Roma. Della situazione è costantemente informato il Questore di Roma".

Coronavirus, positiva famiglia del poliziotto contagiato

Il poliziotto risultato positivo al coronavirus lavora al commissariato di Spinaceto ma risiede a Pomezia insieme alla famiglia. Oltre a lui, sono risultati positivi al COVID-19 anche la moglie, i due figli e la cognata. Tutti e quattro sono sottoposti a sorveglianza domiciliare da parte della Asl competente. L'agente positivo al coronavirus è stato invece ricoverato all'istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Il suo caso sarebbe connesso con la zona rossa della Lombardia. Per precauzione è stato chiuso il liceo frequentato dalla figlia. La scuola sarà sanificata in queste ore. Il figlio, invece, frequenta il corso di Laurea in Informatica della Università Sapienza di Roma, canale A-L: le lezioni di questo canale sono state attualmente sospese. Attualmente sono dodici, compresi i tre guariti, i casi di coronavirus nel Lazio.