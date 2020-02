E' terminato il periodo di quarantena per i 55 italiani che hanno trascorso 14 giorni in isolamento alla città militare della Cecchignola dopo essere rientrati in Italia dalla città cinese di Wuhan, dove è stato scoperto il nuovo coronavirus Sars-CoV-2. A tutti e 55 verrà consegnato un certificato che, spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza, dimostra "l'idoneità dal punto di vista della Salute e ogni estraneità alla questione del coronavirus".

Guerini: "Da ospiti Cecchignola sorrisi e gratitudine"

Secondo il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che oggi ha incontrato i 55 italiani in quarantena, quest ultimi "hanno vissuto con grande dignità e interazione con militari. Voglio testimoniare i sorrisi delle persone che abbiamo incontrato e la gratitudine per l'impegno delle istituzioni e il personale col quale sono stati fortemente in contatto in questi giorni di quarantena. Sono stati giorni segnati da esperienze complicate ma anche da esperienze belle e positive".

"Bella emozione abbracciare i nostri connazionali riportati in Italia da Whuan. Oggi finiscono la quarantena alla Cecchignola e tornano in tutta sicurezza alla loro vita. Lo stato ha fatto fino in fondo il suo dovere. Grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno lavorato a questa operazione", ha scritto su Facebook il ministro della Salute Speranza.

Oggi usciti i primi 19 ospiti e domani i restanti 36

Oggi sono usciti i primi 19 ospiti e domani due navette, una per l'aeroporto di Fiumicino e una per la stazione Termini, porteranno via le restanti 36 persone. "Ci tenevamo ad esserci per abbracciarli a nome di tutti gli italiani. Lo Stato ha fatto la sua parte: li siamo andati a prendere in Cina con in volo della aeronautica, li abbiamo ospitati qui con la scelta giusta della quarantena. Per loro e' stata una esperienza intensa e toccante", ha aggiunto ancora Speranza.