in foto: Il porto di Civitavecchia

Circa 80 studenti spagnoli sono stati bloccati al porto di Civitavecchia mentre cercavano di salire sul traghetto per fare rientro a Barcellona in Spagna. Quattro ragazzi avevano la febbre e così, dopo i controlli individuali effettuati dai medici della Sanità Marittima dell'Usmaf e della AslRm4, sono stati accompagnati in una struttura romana, dove si trovano tuttora in sorveglianza sanitaria. Sul posto si è recato, nel corso della notte, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. "Mi auguro che il governo intervenga presto con un nuovo Decreto che intervenga in modo stringente su porti, chiudendoli. Ringrazio il dirigente del Comune Sandro Marrani che ci ha raggiunto in piena notte attivandosi immediatamente per trovare soluzioni percorribili e il comandante della Capitaneria di Porto Vincenzo Leone per la piena disponibilità data", ha chiesto Tedesco.

Tedesco: "Vanno bloccate le crociere"

Secondo il primo cittadino "vanno bloccate le crociere e il traffico passeggeri non essenziale, mentre contestualmente è necessario incrementare i controlli. Bisogna conservare l'agibilità delle banchine per merci di prima necessità e generi alimentari, il tutto assicurando ogni garanzia medica e sanitaria agli operatori, attraverso le protezioni individuali: mascherine, guanti e quanto altro necessario. Lo deve fare il governo. Resta chiaro che non può e non deve essere il sindaco a gestire, per giunta di notte, problematiche inerenti il traffico passeggeri su competenze che riguardano evidentemente l'Autorità di sistema portuale".

Sempre al porto di Civitavecchia c'è preoccupazione per una nave Grimaldi in arrivo dalla Tunisia con oltre duecento passeggeri. Per questo oggi il sindaco Tedesco ha scritto una lettera alle forze dell'ordine: "Abbiamo avuto notizia che la nave Grimaldi con destinazione Tunisia oggi partirà senza passeggeri. Ci è stato assicurato per le vie brevi che i passeggeri che dovevano imbarcarsi e che presumibilmente provengono da tutta Italia sarebbero stati avvisati. Riteniamo comunque doveroso avvisarvi di questa circostanza, nell'ottica di quanto previsto dal Dpcm del 9 marzo 2020, anche al fine di intensificare i controlli sugli accessi in città in quanto questi passeggeri non avrebbero titolo per accedere al porto e nel territorio comunale".