Rispetto ai primi giorni dell'allerta coronavirus, gli accessi al pronto soccorso sono diminuiti nel 20%. Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità e all'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "È una buona notizia che i cittadini stiano osservando le disposizioni. I dati ci confermano un calo del 20% negli accesi ai Pronto soccorso nell’ultima settimana a dimostrazione dell’efficacia delle indicazioni che sono state recepite dai cittadini. È inutile recarsi al Pronto soccorso se non in caso di una chiara necessità. Da oggi è attivo il numero verde 800.118.800 che da questa mattina in poche ore ha già ricevuto mille chiamate e che si affianca al 1500 ed il numero delle emergenze 112 per tutte le informazioni e l’assistenza sul COVID-19″.

Coronavirus, guarita la coppia di coniugi cinesi

Come riportato più volte dalla Regione Lazio e dall'Istituto di Malattie Infettive, nel Lazio non ci sono casi autoctoni di coronavirus. La coppia di turisti cinesi ricoverata il 29 gennaio e primi casi di COVID-19 in Italia sono guariti. Anche il ricercatore emiliano di 29 anni rimpatriato da Wuhan è guarito dal coronavirus e adesso sta bene. "Grazie, i medici italiani ci hanno curato e salvato la vita". Queste le parole che la coppia di coniugi avrebbe rivolto ai medici dell'ospedale Spallanzani una volta guarita. I due turisti di Wuhan sono i primi pazienti gravi a essere guariti dal coronavirus: il primo è stato il ricercatore di 29 anni, che però non ha mai avuto sintomi seri. Sono ancora ricoverati in degenza ordinaria, ma non dovrebbe mancare molto alle loro dimissioni.