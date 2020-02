in foto: La partenza della RomaOstia dello scorso anno

Per il momento è confermata la mezza maratona RomaOstia in programma per domenica 8 marzo 2020. Questo il post pubblicato sulla pagina Facebook dell'evento: "In considerazione dei recenti avvenimenti, il Comitato Organizzatore della RomaOstia conferma di aver predisposto e di continuare a predisporre tutte le attività e gli adempimenti necessari per il regolare e corretto svolgimento della manifestazione sportiva, per la data fissata dell’8 Marzo. Resta inteso, che dovranno essere nel caso eseguite le eventuali disposizioni assunte al riguardo dalle competenti Autorità Statali, Regionali e Comunali, nonché dai competenti Organismi sportivi, delle quali verrà data tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti. Auguriamo a tutti un sereno avvicinamento all'8 marzo".

Coronavirus, a breve l'ordinanza della Regione Lazio

L'ordinanza regionale in merito all'emergenza coronavirus sarà pubblicata probabilmente nelle prossime ore. Stando a quanto si apprende, però, la Regione Lazio non vieterà le manifestazioni pubbliche. Ieri sera l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha ribadito: "Le notizie che stanno circolando riguardo alla presunta chiusura delle scuole e al divieto di manifestazioni pubbliche nel Lazio sono completamente prive di fondamento. Nell'invitare tutti ad arginare fake news che alimentano solo insicurezza nella popolazione, ribadiamo con forza che nella nostra regione non è stato segnalato alcun caso di infezione da Coronavirus autoctono e che i casi individuati sono stati 3 in totale, di cui un paziente guarito e uno ormai negativo".