in foto: Scuole chiuse

Il Comune di Roma ha fatto sapere che "nell’ambito delle misure per il contrasto al diffondersi del virus Covid -19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 4 marzo 2020, ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dei servizi educativi per l’infanzia, e dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine a grado, dalla giornata del 5 marzo 2020 fino a tutto il 15 marzo 2020″. Per questo motivo le insegnanti e le educatrici delle scuole dell'infanzia e dei nidi di Roma Capitale "sono esonerate dal servizio presso le strutture di appartenenza, fermo restando che questo periodo “costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”, come previsto dalle norme". Il provvedimento, informa il Campidoglio, "si limita a sospendere i servizi educativi e le attività didattiche, per cui le strutture dovranno restare aperte per consentire le necessarie operazioni di pulizia e sanificazione".

Chiusura scuole, Regione Lazio: "Coinvolte anche tutte le attività formative"

La Regione Lazio ha disposto con effetto immediato la sospensione di ogni attività formativa fino al 15 marzo, non solo la didattica frontale, ma anche quella relativa a tirocini, stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro. Questi gli enti interessati: istituzioni formative pubbliche e private che svolgono attività di IEFP, scuole di alta formazione nella città metropolitana, enti privati che svolgono attività autorizzata e finanziata dalla regione, enti privati che svolgono attività finanziata, fondazioni ITS, poli scolastici e formativi, centri e servizi per gli studenti universitari gestiti da DiSCo, Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté e Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini.