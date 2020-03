in foto: Coronavirus

Disposta la chiusura delle scuole di Castel Madama, a est di Roma, e a Torvaianica (Pomezia), litorale sud della Capitale. Per quanto riguarda Castel Madama, oggi un uomo è risultato positivo al coronavirus dopo un viaggio di lavoro nel nord Italia. Le sue condizioni di salute sono buone e non è ricoverato. I due figli frequentano le scuole di Castel Madama e per questo il sindaco ha ordinato la chiusura di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Castel Madama per quindici giorni, dal 4 marzo al 17 marzo.

Per quanto riguarda Pomezia, sono emersi due nuovi casi all'interno della famiglia già contagiata. Si tratta di due studenti, uno del liceo Pascal e uno della scuola media Pestalozzi. Per questo il sindaco di Pomezia ha spiegato che "in accordo con la Asl Roma 6, il Sindaco sta predisponendo l'ordinanza di chiusura, in via precauzionale e fino a nuova comunicazione, dell'Istituto comprensivo ‘E. Pestalozzi' di Torvaianica".

Nel Lazio i casi positivi salgono a 17

Nel Lazio i casi positivi salgono a 17 perché oggi sono risultati positivi, come detto, due membri del nucleo famigliare di Pomezia, un uomo di Castel Madama, un uomo di rientro da Zanzibar e uno di rientro dal'Iran. Inoltre è risultato positivo anche un altro allievo della scuola dei Vigili del Fuoco di Capannelle. "Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Tutti i casi positivi, al momento, presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese", hanno dichiarato i medici dello Spallanzani.