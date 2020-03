in foto: Coronavirus

I pazienti ricoverati all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma positivi al coronavirus sono 37, 6 in più rispetto a quanto comunicato ieri. I dati sono stati riportati nel consueto bollettino giornaliero pubblicato dall'ospedale (quindi i dati sono aggiornati alle 12 di sabato 7 marzo). Sono 8, come ieri pomeriggio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva con polmonite bilaterale interstiziale e che necessitano di aiuto respiratorio. Nel bollettino è evidenziato che "i pazienti in osservazione sono 26". In tutto sono 73 i pazienti ricoverati allo Spallanzani.

Coronavirus, 8 pazienti in terapia intensiva: "Alcuni in netto miglioramento"

"Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili a eccezione di otto che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico di alcuni di loro è stabile o in netto miglioramento", si legge sul bollettino odierno. "In giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici", fanno sapere ancora i medici dello Spallanzani.

Il bollettino dello Spallanzani del 7 marzo 2020

Il testo integrale del bollettino di oggi, 7 marzo 2020: