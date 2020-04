in foto: Foto di repertorio

La procura di Roma ha aperto un'indagine sulla casa di cura Villa Fulvia e sulla casa di riposo Giovanni XIII. In entrambe le strutture si sono verificati diversi casi di contagio da coronavirus e l'intenzione dei pm è verificare se ci siano state anomalie e mancanze da parte dei vertici delle residenze in merito al rispetto delle normative sanitarie. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e per il momento nessuno è stato iscritto sul registro degli indagati.

A preoccupare è anche la situazione del San Raffaele di Rocca di Papa, dove i casi positivi tra pazienti e sanitari hanno superato quota 100. La Regione Lazio ha disposto un cordone sanitario intorno alla struttura e ha chiesto e ottenuto la sostituzione del direttore sanitario, che non avrebbe avuto i titoli per svolgere quella mansione. Tra l'altro, ha fatto sapere il Gruppo San Raffaele, aveva ricoperto lo stesso ruolo in passato proprio a Villa Fulvia. "Leggiamo nella nota fatta diffondere dall'assessore D'Amato responsabile dell'Unita' di crisi che il direttore sanitario della clinica Rocca di Papa non avrebbe i requisiti, cosa della quale la Regione si sarebbe oggi avveduta dopo oltre 45 giorni dalla nostra comunicazione. Rispetto a questo aspetto si comunica di avere tempestivamente già provveduto alla sua sostituzione. Risulta comunque molto singolare come il professionista di cui sopra sia stato per anni già direttore sanitario della casa di cura Villa Luana cosi' come di Villa Fulvia, come da provvedimenti regionali", si legge in una nota ufficiale del gruppo.