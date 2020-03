in foto: La lettera inviata ai carabinieri di Norma, Latina

A Norma, provincia di Latina, un'anziana reduce dall'impianto di una protesi al ginocchio, non riusciva ad uscire di casa neanche per fare la spesa. Ha quindi telefonato ai carabinieri della stazione locale per chiedere aiuto e i militari, nel giro di pochissimo tempo, le hanno recapitato a casa una busta piena di prodotti alimentari e non di cui necessitava. In giorni di emergenza, come questi, anche un piccolo gesto può essere decisivo e così l'anziana ha deciso di ringraziare i carabinieri con una lettera in cui ha espresso tutta la sua riconoscenza.

Questo il testo della lettera:

Oggi, in data 14.03.2020, ho telefonato alla sede centrale dei carabinieri per chiedere informazioni circa la possibilità di far fare la spesa a domicilio (vista la situazione generale). Subito sono stata messa in contatto con la sede di Norma, che da lì a poco ha mandato un carabiniere per vedere cosa si poteva fare. Viste le mie condizioni (sono stata operata al ginocchio con protesi e non avendo altri parenti mi era impossibile andare al supermercato) il carabiniere si è subito attivato dicendosi disponibile a fare la spesa e a portarmela a domicilio. Gli ho dato la lista e il denaro e dopo un'ora e mezza ho ricevuto la spesa. Grazie per quello che avete fatto per me e per quello che fate sempre per il popolo. Ringrazio il comandante e tutti i carabinieri di Norma.