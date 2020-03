"C'è una nuova positività al COVID-19 per un allievo della scuola dei Vigili del Fuoco di Capannelle. È stato predisposto il trasferimento presso l'istituto Spallanzani". Lo ha comunicato in una nota la direzione sanitaria dell'ospedale. Si tratta del secondo allievo contagiato all'interno della caserma di Capannella. L'altro giovane è un ragazzo di Piacenza che dall'altro ieri presentava sintomi influenzali. Tutti gli allievi Vigili del Fuoco della caserma di Capannelle sono in quarantena all'interno della struttura.