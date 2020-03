in foto: Moschea di Roma

La Grande Moschea di Roma ha annunciato che a partire da domani, 6 marzo, sospenderà le attività religiose a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus. "In ottemperanza al Decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04 Marzo 2020 recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il Centro Islamico Culturale d'Italia dichiara sospesa la Preghiera del Venerdì in data 06 Marzo 2020", si legge in una disposizione del Segretario Generale del Centro islamico culturale d'Italia, Abdellah Redouane.

La Moschea di Roma

La Moschea di Roma è il più grande luogo di culto islamico in Europa. È stata inaugurata nel 1995 ed è stata voluta e finanziata dal re Faysal dell'Arabia Saudita. Si legge sul sito della Proloco di Roma: "La Moschea di Roma è la sede del Centro islamico culturale d’Italia, situata a Roma Nord, ai piedi del Monte Antenne. E’ il centro di preghiera più grande d’Italia, al suo interno possono guardare a La Mecca più di 12000 fedeli. L’ha fortemente voluta il Re Faysal D’Arabia Saudita, il Custode delle due Sante Moschee, proprio quella di Mecca e Mediana ed è stata realizzata da Paolo Portoghesi".