in foto: Traffico Roma coronavirus

A Roma il traffico è in netta e costante diminuzione. Il 16 marzo, stando ai dati rilevati dall'agenzia Roma Servizi per la Mobilità, è crollato del 67 per cento rispetto alla media del traffico prima delle limitazioni imposte dal governo per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus. I risultati dello studio si basano sui rilevamenti delle telecamere posizionate sui semafori per controllare eventuali infrazioni dei cittadini (passaggio con il rosso). Il 9 marzo la diminuzione era solo del 15 per cento. Il maggior calo è stato registrato su via Cristoforo Colombo, meno 77 per cento. Il traffico su viale Palmiro Togliatti è calato del 76 per cento, il 69 per cento su viale Marconi, il 68 per cento sulla Tuscolana e il 62 per cento sulla Prenestina. Il presidente dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, Stefano Brinchi, ha spiegato che i valori medi del mese di marzo sono più bassi di quelli di agosto degli scorsi anni, il mese con la circolazione veicolare più bassa di tutto l'anno.

Da domani ancora più controlli sulle strade della Capitale

Da domani ci saranno ancora più controlli sulle strade di Roma e tutte le principali vie d'accesso alla città verranno controllate dalle forze dell'ordine. "Da domani ci saranno più controlli. Non vorremmo che complice il bel tempo qualche romano prendesse la macchina per fare la gita fuori porta o andare al mare nel weekend. Restare a casa significa restare a casa. Sulle principali strade di Roma ci sarà un presidio rafforzato", ha detto la sindaca Virginia Raggi nel corso della trasmissione Tagadà su La7.