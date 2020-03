Nonostante il Dpcm emanato dal Governo Conte sia in vigore da martedì mattina, ci sono ancora persone in giro per la strada a Roma a bere e chiacchierare, senza nessun motivo di reale necessità. A occuparsi dei controlli sul territorio della capitale, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma: sono 43 le persone denunciate e 7 quelle arrestate per ‘inosservanza dei provvedimenti dell'autorià'. Nessuna di loro è stata in grado di spiegare come mai si trovava fuori in strada e non dentro la propria abitazione. Nel pomeriggio di ieri sette persone sono state arrestate con l'accusa di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale dopo essere state sorprese a bere e giocare a carte in un tavolino in viale America. Appena i sette hanno visto i carabinieri hanno provato a disperdersi tra la folla, ma sono stati rintracciati subito dopo. Hanno provato a dire che erano fuori per motivi di lavoro, e sono stati quindi arrestati con convalida a piede libero per false dichiarazioni.

Altre sei persone sono state sorprese a bere in gruppo nella notte: quattro a piazza Re di Roma e tre fuori da un'alimentari in zona San Pietro. Tutti quanti sono stati denunciati a piede libero. Denunciata anche una coppia trovata a bordo di una macchina in via di Valle Aurelia: dato che i due erano fuori senza motivo, sono stati denunciati come tutti gli altri. L'altra notte, invece, un uomo di 34 anni non si è fermato all'alt dei carabinieri in viale della Tecnica. I militari lo hanno inseguito fino a che non ha perso il controllo della vettura e non ha impattato contro altre auto in via Lione. L'uomo, che viaggiava in macchina con una ragazza di 25 anni, non ha riportato gravi ferite. La coppia era fuori senza motivo e il conducente era anche in stato di ebrezza. Oltre a loro, sono state decine le persone denunciate: tre chiacchieravano in strada, sei giravano in macchina, altre passeggiavano sul litorale o per le vie del centro.