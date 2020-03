in foto: (La Presse)

Consegna dei farmaci a domicilio gratuita a Roma per tutti. Un servizio attivo in città, per raggiungere i clienti direttamente presso le proprie abitazioni portando loro le medicine richieste senza creare file fuori dai negozi e senza che si spostino da casa. Consegne a domicilio gratuite destinate a tutti come misura a seguito del decreto firmato dal premier Giuseppe Conte, per il contenimento del contegio da coronavirus, che chiede alla popolazione di limitare gli spostamenti e di non creare assembramenti. Come si apprende, il servizio di consegna gratuito dei farmaci non è rivolto solo alle persone anziane, affette da varie patologie o in quarantena obbligatoria, ma tutti i cittadini potranno richiederlo, chiamando il numero verde 800 189 521, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30.

Come richiedere la consegna gratuita dei farmaci a domicilio a Roma

Per richiedere la consegna gratuita dei farmaci a domicilio a Roma è necessario chiamare il numero verde, risponderà un operatore che chiederà al cliente le proprie generalità, le medicine richieste e l'indirizzo del domicilio al quale effettuare la consegna. Si occuperà inoltre di verificare quali siano le farmacie più vicine alla sua abitazione associate a Federfarma disponibili a svolgere al momento la commissione. Starà alla farmacia disponibile accordrsi con il cliente per i dettagli della consegna. In alternativa al numero verde sarà possibile inoltre collegarsi al sito web Pharmap o scaricare l'applicazione attraverso cui ordinare farmaci anche con prescrizione medica.