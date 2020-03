in foto: La App ’Lazio Doctor per Covid’

Sono 51.562 gli utenti registrati all'app ‘Lazio Doctor per Covid' della Regione Lazio, che ha raggiunto. Di questi, 45.189 sono attivi. A renderlo noto la pagina Facebook dell'assessorato regionale alla Sanità ‘Salute Lazio'. Tra i professionisti a disposizione degli utenti ci sono 1.285 medici di famiglia e 60 i pediatri, quotidianamente collegati alla piattaforma. Si tratta di un applicazione disponibile su Play Store per i telefoni Android e presto anche su App Store per gli Iphone, il cui obiettivo è mettere in contatto i pazienti con i medici di base (o con il numero verde 800 118 800). I professionisti potranno rispondere alle varie richieste o informazioni ricevute dai pazienti, ricevere messaggi di testo e audio e attivare videochiamate.

Come funziona l'app della Regione Lazio

Per utilizzare l'app ‘Lazio Doctor per Covid' è necessario scaricarla sul proprio smatphone, tablet o computer ed effettuare la registrazione inserendo una mail e il codice fiscale. La schermata principale ha sei pulsanti: ‘contatta il tuo medico' per contattare il proprio medico di base via chat, ‘coronavirus autovalutazione', un questionario di autovalutazione su sintomi sospetti da coronavirus, ‘rileva i tuoi parametri', dove è possibile inserire la temperatura corporea, la pressione, la frequenza cardiaca, il peso e altri dati. ‘contatta il servizio 800 118 800′, per contattare immediatamente via telefono il numero verde messo a disposizione dalla Regione Lazio per informazioni sul coronavirus e per i pazienti che presentano sintomi sospetti. Tutte le informazioni inserite sulla app saranno visibili in tempo reale dai medici di base.