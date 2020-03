in foto: Coronavirus

Altre cinque persone sono risultate positive ai test per la ricerca del nuovo coronavirus. Lo ha comunicato la direzione sanitaria dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Due casi sono riconducibili al nucleo familiare di Pomezia, uno è tornato dall'Iran, uno da Zanzibar con link epidemiologico da Bergamo e uno è residente a Castel Madama con link con il nord Italia. Aumentano quindi i casi di CoVid19 nel Lazio: nella giornata di oggi è arrivata anche la notizia della positività di un giornalista RAI che ha lavorato nella ‘zona gialla' e di un altro allievo dell'87esimo corso Vigili del Fuoco.

Coronavirus, annullata la mezza maratona di Roma

È notizia di poco fa che il Campidoglio ha annullato la mezzamaratona Roma-Ostia 2020 prevista per domenica 8 marzo al termine di un vertice alla Prefettura di Roma a seguito dell'aumento dei casi di coronavirus nel Lazio. "Le valutazioni medico sanitarie provenienti dagli organismi competenti hanno spinto a valutare inopportuno lo svolgersi della mezzamaratona RomaOstia 2020, evento sportivo previsto per domenica 8 marzo – si legge nel comunicato – Sulla base di queste valutazioni, di concerto con le istituzioni presenti al tavolo, così come previsto dall'ultima circolare del Ministero dell'Interno, sarà emanato un provvedimento del Campidoglio per l'annullamento della mezzamaratona RomaOstia 2020 di domenica 8 marzo". Al vertice erano presenti la prefetta Gerarda Pantalone, la sindaca Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Sileri: "Situazione al momento sotto controllo"

"Non c'è alcun focolaio autoctono di coronavirus nel Lazio, né pazienti positivi residenti a Roma". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Per ora sono due i focolai distinti in Italia, uno del Veneto, l'altro della Lombardia, e tutti i contagi derivano, direttamente e indirettamente, da passaggi e contatti provenienti da persone di quei luoghi". Sono queste le parole del viceministro della Salute Sileri a margine di una conferenza stampa. E ha poi aggiunto che "la situazione al momento, se si mantiene così, è sotto controllo".