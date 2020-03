in foto: (La Presse)

Tre nuovi casi positivi al test per la ricerca del nuovo coronavirus CoVid-19 tra Pomezia e Ardea. Secondo i dati difffusi dalla Regione Lazio sale a 44 il numero dei casi positivi nel Lazio, compresi i tre pazienti guariti, la coppia di turisti cinesi in riabilitazione e il ricercatore emiliano dimesso. Sono 20 i pazienti al momento ricoverati, mentre 7 quelli in terapia intensiva. Sono 14 infine le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Si attendono dall'Istituto Superiore di Sanità gli esiti dei secondi esami su una paziente ottantasettenne morta all'ospedale San Giovanni di Roma.