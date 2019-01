Il video immortala un gruppo di tifosi della Lazio che si avvicina allo stadio Olimpico, tra saluti romani e cori antisemiti e razzisti, in particolare contro Anna Frank definita una "bugiarda". "Cerca cerca cerca nella mansarda, cerca cerca cerca quella bugiarda, trova trova la Smemoranda di Anna Frank", cantano i tifosi in riferimento al diario che rappresenta una delle più famose testimonianze delle vittime della Shoah. Il filmato è stato fatto degli stessi tifosi per poi venire pubblicato su Twitter dal profilo del blog ‘Roma Fa Schifo' dopo essere rimbalzato tra WhatsApp e Facebook.

"Il livello allucinante dei tifosi della Lazio. Sentite l'audio del filmato", commenta il profilo del blog "antidegrado". Il filmato è solo l'ennesimo episodio di razzismo e antisemitismo collegato agli ultras della squadra biancoceleste dai famosi adesivi in cui Anna Frank veniva rappresentata con la maglia dei cugini giallorossi.