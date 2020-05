in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di ottant'anni è stato investito questa mattina nel centro storico di Corchiano, in provincia di Viterbo. Non sono ancora note le cause dell'incidente: le condizioni dell'anziano sono molto gravi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso, e i soccorritori del 118. Date le gravi condizioni dell'uomo, si è reso necessario il trasporto in ospedale con l'eliambulanza. Non è chiaro cosa sia successo questa mattina e il contesto in cui è stato investito l'uomo. Saranno i carabinieri, dopo le indagini, a stabilire l'esatta dinamica del tragico incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

Aumentati gli incidenti dopo il lockdown

Da quando le misure per il contenimento del coronavirus sono state allentate, inevitabilmente sono aumentati anche gli incidenti stradali. Ieri pomeriggio un rider è stato investito da un autobus in via Tiburtina a Roma, ed è stato trasportato in ospedale fortunatamente in condizioni non gravi. Oggi, invece, si è verificato un altro sinistro sull'autostrada A1 Roma-Napoli tra Ferentino e Anagni: a causa dello schianto tra due vetture si sono formati lunghi chilometri di coda, con le macchine ferme e bloccate in mezzo al traffico per diverso tempo.