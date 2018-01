Spelacchio ancora non potrà avere una degna sepoltura. Questa mattina gli operai hanno cominciato a smontare il discusso albero di Natale in piazza Venezia, già è stato tolto il puntale e qualche palla. Poi è arrivato l'ordine: "Fermate i lavori, la giunta e il consiglio comunale devono ancora decidere cosa fare con l'abete". E così la ditta incaricata di togliere gli addobbi e le luci ha sospeso le operazioni in attesa della decisione finale della sindaca Raggi.

La nuova vita di Spelacchio: imbalsamato in un museo o gadget per i turisti.

Le ipotesi che circolano e su cui si deciderà nelle prossime ore sono diverse: Spelacchio potrebbe finire imbalsamato in un museo, potrebbe essere collocato in un'altra zona di Roma e trasformarlo in un ‘albero dei desideri', consegnarlo a un artista per realizzare installazioni d'arte, tagliarlo a pezzetti e metterlo in vendita come gadget per i turisti oppure, sostiene l'Ansa, usarlo per realizzare "casetta per mamme e bambini" in città, dove ad esempio poter allattare. Non si escludono sorprese dell'ultima ora. Vedremo. Itanto Spelacchio per il momento resterà addobbato in piazza Venezia, con gli operai che stanno addirittura riattaccando le palle che avevano tolto. Probabilmente sarà rimosso entro stasera, al termine della riunione convocata per decidere il futuro dell'albero di Natale romano di cui tanto si è discusso nel periodo delle feste.