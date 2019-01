Brutta avventura per un controllore dell'Atac, in servizio sulla linea 3 del tram. Trovato un passeggero a bordo senza biglietto, il dipendente dell'azienda del trasporto pubblico, lo ha invitato a scendere così da poter compilare il verbale della sanzione. Una volta a terra però il trasgressore lo ha aggredito, colpendolo e spintonandolo per darsi alla fuga senza essere identificato. Il controllore è rimasto ferito a un orecchio, vedendosi costretto a ricorrere alle cure mediche. L'uomo ha sporto denuncia e ha già reso la propria testimonianza alle forze dell'ordine che sono sulle tracce dell'aggressore. Un episodio che non è certo isolato e che si inserisce in una lunga serie di violenze ai danni di dipendenti del trasporto pubblico, non solo verificatori ma anche autisti e personale di stazioni e capolinea. Lo scorso ottobre ad esempio ad essere oggetto di una reazione violenta da parte di un passeggero era stato un controllore in servizio alla Stazione Termini, dopo aver fermato un 19enne che stava tentando di superare i tornelli senza obliterare il biglietto.

Atac, in una nota, ha espresso la sua vicinanza al dipendente aggredito: "L'azienda nel ribadire la propria solidarietà al lavoratore aggredito, ricorda di essere molto impegnata per garantire la sicurezza ai propri dipendenti sia rafforzando la collaborazione con le forze dell'ordine, sia intervenendo, nell'ambito delle proprie possibilità e competenze, per aumentare gli strumenti a tutela del personale. Nel 2018 le aggressioni, sia fisiche che verbali, sono diminuite del 21% rispetto al 2017. Le aggressioni fisiche, in particolare, sono diminuite del 39%. Atac giudica inaccettabili tali eventi e auspica che i cittadini abbiano rispetto dei lavoratori che ogni giorno, con professionalità e dedizione, garantiscono il servizio di trasporto a milioni di cittadini".