Sul profilo Twitter di Baobab Experience viene condiviso un post di una cittadina che racconta un episodio di razzismo che sarebbe avvenuto sul trenino Termini-Centocelle. Un controllore avrebbe apostrofato così un passeggero senza biglietto, che stava cercando qualche scusa per il mancato possesso del ticket e che aveva fatto riferimento al ramadan: "Meglio maiale che arabo". Atac si è scusata ufficialmente rispondendo al tweet: "Abbiamo avviato subito una indagine per individuare le responsabilità. Espressioni e atteggiamenti come quelli riportati sono inaccettabili in un consesso civile e meritano ferma condanna. In attesa degli esiti dell'indagine, preliminarmente, e qualunque sia l'esito, ci scusiamo".

Il racconto dell'episodio secondo Monica Usai: