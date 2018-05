Controlli a tappeto della Polizia Locale di Roma Capitale nel pomeriggio dello scorso 22 maggio in zona Parioli e Flaminio. Oltre 500 i mezzi sottoposti a controlli ai posti di blocco stabiliti dai caschi bianchi in piazza Euclide, piazza delle Mise e viale Tiziano. Il bilancio dell'operazione è di 70 veicoli multati e 8 sequestrati. Da quanto si apprende dai vigili particolare attenzione è stata data alle microcar: molte di quelle trovate in circolazione sono state multate o sequestrate, una volta constatata la mancanza della revisione o dell'assicurazione.

Fermata anche una Porsche Cayenne con targa della Repubblica Ceca: la vettura è risultata avere a suo carico circa 100 multe mai pagate. Sul caso dell'auto e sul suo conducente sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale: non tutte le multe elevate sull'auto di lusso sarebbero riconducibili all'attuale proprietario della vettura.