in foto: Foto Facebook – Polizia di Albano e di Castel Gandolfo

No a spese troppo lente, per soli alcolici o per sole ‘tre scatolette di tonno'. Sui propri profili social gli agenti della polizia locale di Albano Laziale e Castel Gandolfo, Castelli Romani, spiegano che troppe persone vengono controllate e trovate in possesso di scontrini del supermercato vecchi o con buste mezze vuote. "Durante i controlli abbiamo sanzionato un cittadino che nell'autodichiarazione affermava di essere uscito per fare la spesa. Peccato che lo scontrino fosse relativo all'acquisto di alcolici e di tre scatolette di tonno. Nel verbale si è difeso scrivendo che dovevamo fare finta di non averlo visto", hanno scritto gli agenti in un post su Facebook. E ancora: "Denunciate tre persone che sostenevano di essere uscite per fare la spesa.

Nel bagagliaio, tuttavia, c'erano tre buste semivuote contenenti bevande. L'acquisto, inoltre, era stato fatto circa mezz'ora prima". Un'altra persona, riferiscono ancora i vigili, è stata trovata a distanza di circa un chilometro da casa e si è difesa così: "Volevo bere un sorso d'acqua alla fonte dei Cappuccini". In un altro post pubblicato sempre su Facebook si legge: "Dal servizio che sto svolgendo posso dedurre che non avete capito il significato delle parole “STARE A CASA”. Vuol dire uscire UNA SOLA volta (ma a settimana non al giorno) per fare la spesa e farne magari in quantità per evitare di uscire per 100 gr di prosciutto". I post risalgono alle scorse settimane e alcuni sono stati rimossi.