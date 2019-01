in foto: La consigliera del Movimento 5 Stelle Angelica Ardovino

"Pare che gli abruzzesi siano i più avulsi al M5S e pro FI-PD ecc. Proprio vero che ‘a lavar la testa all'asino si perde l'acqua e il sapone' e di somari mi pare di vederne tanti! Abruzzesi rimediate alla cantonata presa altrimenti…. buone baracche sotto la neve a tutti!". Per chiedere agli abruzzesi di sostenere la candidata a 5 Stelle alla guida della regione, Sara Mancozzi, la consigliera al XIII municipio di Roma Angelica Ardovino è protagonista di uno scivolone su Facebook che l'ha costretta a cancellare il suo post e a chiedere scusa agli abruzzesi che si erano risentiti per le sue parole. Il post dedicato alle popolazioni colpite dal terremoto è stato poi cancellato dalla consigliera grillina.

"Sono molto spiacente che dalla strumentalizzazione di qualcuno su un mio post personale, possa essere nato un malinteso con qualche abruzzese. Ci tengo a ribadire che non era assolutamente mia intenzione offendere nessuno", ha chiesto scusa Ardovino con un nuovo post pubblicato sul suo profilo Facebook. "Anzi ho ragioni per sentirmi vicina a tutti loro perché ho vissuto personalmente il dramma di un sisma, quello del 1980 in Irpinia. Per questo motivo mi sento particolarmente coinvolta emotivamente nelle loro vicende e negli spiacevoli risvolti. Nel mio piccolo ho anche dato il mio contributo per gli abruzzesi, colpiti dal sisma del 2009. Proprio in virtù di tutto ciò, riconfermo il mio timore per possibili scelte politiche sbagliate, passate e future e per le negative conseguenze e ciò vale non solo per gli abruzzesi. Concludo, come avevo già fatto, riconfermando il mio personale sostegno alla candidata M5S Sara Marcozzi e la speranza che venga scelta per l'Abruzzo", conclude la consigliera del Movimento 5 Stelle.