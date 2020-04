in foto: Terapia intensiva allo Spoke di Casalpalocco

In trenta ospedali del Lazio sono stati consegnati 210 ventilatori polmonari. Stando a quanto comunica la Regione Lazio, i ventilatori sono stati reperiti grazie alla cooperazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp). Serviranno a incrementare i ventilatori già a disposizione delle strutture sanitarie.

"Grazie alla Cooperazione Internazionale è possibile fare rete a livello mondiale. L'Undp si è attivato, mettendo a disposizione di tutti i paesi più colpiti le sue competenze per fermare l'avanzata della pandemia. Non possiamo che essere felici per questa partnership facilitata dalla presenza di UNDP a Roma", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Le strutture che hanno ricevuto i respiratori

Roma: Policlinico Umberto I, Policlinico Umberto I – PEDIATRIA, Policlinico Umberto I – Neonatale, San Camillo-Forlanini, Sandro Pertini, Sant'Eugenio, Tor Vergata, Sant'Andrea, Spallanzani, San Filippo Neri, Santo Spirito, San Giovanni Addolorata, Giovanni Battista Grassi, Parodi Delfino di Colleferro, San Paolo di Civitavecchia, San Giovanni Evangelista di Tivoli, ospedale di Anzio, Padre Pio di Bracciano, Angelucci di Subiaco, Coniugi Bernardini di Palestrina, Santissimo Gonfalone di Monterotondo, San Sebastiano Martire di Frascati, Ospedale dei Castelli di Ariccia.

Viterbo: ospedale Belcolle.

Frosinone: ospedali Fabrizio Spaziani, San Benedetto di Alatri, Santissima Trinita' di Sora.

Latina: ospedali di Gaeta, Dono Svizzero di Formia.

Rieti: ospedale San Camillo de Lellis.