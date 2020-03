in foto: Mostra su Raffaello a Roma

Confermata la mostra "Raffaello 1520-1483" alle Scuderie del Quirinale di Roma. Oggi, giovedì 5 marzo 2020, l'inaugurazione. Alla luce dell'attuale emergenza sanitaria, però, verranno applicate tutte le norme disposte dal governo italiano e per questo l'accesso alle sale e all'intera mostra verrà contingentato in modo da mantenere la distanza interpersonale prevista dal decreto. Così si legge sulla pagina Facebook delle Scuderie del Quirinale: "Le visite, alla luce dell'attuale emergenza sanitaria in corso nel Paese, avverranno nelle migliori condizioni volte a tutelare la sicurezza di tutti, applicando rigorosamente le norme disposte dagli organi governativi. Sarà dunque possibile l'accesso alle sale a un numero di visitatori tale da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale. Per questo motivo, è fortemente consigliata la prenotazione dei biglietti".

La mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale

Il 6 aprile 1520 Raffaello Sanzio, il più grande pittore del Rinascimento, morì a Roma.

A distanza di cinquecento anni la mostra racconta, si legge sul sito delle Scuderie del Quirinale